ضبط سيارة تويوتا كامري مسروقة ومطلوبة منذ عام 2010 في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن ضبط “تويوتا كامري” مسروقة منذ 2010 م مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية .

وبالتفاصيل وفقصا لمديرية الأمن، تمكن أعضاء قسـم شرطـة النجـدة من ضبط مركبة آلية النوع” تويوتا كامري ” اللون أبيض في التمركز الأمنـي جزيرة جنة العريف ، اشتبه فيها و لدى التبليغ عنها في غرفة العمليات و السيطرة” بمديرية أمن طرابلس” اتضح انها مسروقة و مطلوبة للغرفة الرئيسية لوزارة الداخلية.

وحسب ما أفاد به ضابط الفرقـة العاملة بقسـم شرطـة النجـدة خالد الأجنف اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص .