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ضبط سيارة كيا سبورتاج مسروقة منذ عام 2013 في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط سيارة (كيا سبورتاج اللون أبيض) مسروقة منذ عـام 2013 .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، تمكن أعضاء (الدورية ن17 الفرقة ج) التابعة للقسم بالتمركز الأمني بالقرب من تريبولي مول من ضبط (كيا سبورتاج اللون أبيض) و بعد التأكد من رقم اللوحات المثبت بالمركبة عند منظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن اللوحات تخص مركبة أخرى .

و بعد الإستفسار على رقم الهيكل إتضح بأنها مسروقة بتاريخ 2013/08/09 و المُبلغ عنها مركز شرطة الفرناج .

عليه تم تسليم المركبة و السائق إلى مكتب البحث الجنائي و تم إعلام الغرفة ذلك .

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