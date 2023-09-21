ضبط سيارة كيا سبورتاج مسروقة منذ عام 2013 في طرابلس

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط سيارة (كيا سبورتاج اللون أبيض) مسروقة منذ عـام 2013 .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، تمكن أعضاء (الدورية ن17 الفرقة ج) التابعة للقسم بالتمركز الأمني بالقرب من تريبولي مول من ضبط (كيا سبورتاج اللون أبيض) و بعد التأكد من رقم اللوحات المثبت بالمركبة عند منظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن اللوحات تخص مركبة أخرى .

و بعد الإستفسار على رقم الهيكل إتضح بأنها مسروقة بتاريخ 2013/08/09 و المُبلغ عنها مركز شرطة الفرناج .

عليه تم تسليم المركبة و السائق إلى مكتب البحث الجنائي و تم إعلام الغرفة ذلك .