مجلس الدولة يوجه بالتواصل المباشر مع مكافحة الأمراض لتسهيل عمله

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

وجه النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة متابعة الأزمة مع حكومة الوحدة الوطنية عمر خالد العبيدي بالتواصل المباشر مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتذليل أية صعوبات أو عراقيل قد تواجه المركز وفروعه أثناء تأدية العمل المناط بهم في المناطق المنكوبة بالشرق الليبي.

جاء ذلك خلال زيارة النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة اليوم الخميس إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأعطى النائب بعض الملاحظات التي من بينها أن يكون المركز على تواصل مباشر مع لجنة الأزمة بمجلس الدولة؛ لتذليل أية صعوبات أو عراقيل قد تواجه المركز وفروعه أثناء تأدية العمل المناط بهم.

واطّلع النائب الثاني على تقرير مفصل لكل الإجراءات المتخذة بالمدن والمناطق المنكوبة شرقي البلاد، واستمع إلى إحاطة مفصلة لما قدمه المركز من متابعة ورصد للوضع الصحي والبيئي بالمناطق والمدن المتأثرة بالعاصفة وعلى رأسها مدينة درنه، من خلال إقامة غرفة عمليات ومركز رصد بالمنطقة الشرقية مع متابعة كل التطورات لحظة بلحظة.

وكان في استقبال النائب رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح ومدير المركز الوطني لتطوير القطاع الصحي عادل الذيب ومديرو الإدارات بالمركز الوطني.