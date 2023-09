16 سداً مائياً تتوزع في مناطق ليبيا.. تعرف على أهم 10 منها:

بعد الكارثة التي حلت بمدينة درنة، جراء انهيار سدين قديمين، حيث جرفت المياه الغزيرة المتدفقة منهما ربع مباني المدينة بمن فيها، تعالت أصوات كثيرة تقول إن هذه الفاجعة المروعة كان بالإمكان توقعها ومنع حدوثها، والتفت الأنظار لبقية السدود في مختلف مناطق ليبيا.

ويوجد في ليبيا 16 سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة في شرق البلاد وغربها، تعرض معظمها للتخريب والإهمال، فيما أشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية.

ويرى الخبراء الآن أن كثيرا من السدود قد وصلت إلى نهاية عمرها المفترض، وشددوا على ضرورة العمل على الصيانة اللازمة أو التخلص منها تماما.

ويشير هذا التقرير إلى أهم 10 سدود من 16 سدّا في ليبيا.

سدا وادي درنة

1ـ سد وادي درنة الكبير يقع جنوبي المدينة بنحو 2 كم، أنشئ لحماية المدينة من خطر السيول عام 1972 ويستطيع تخزين 18 مليون م3 فقط وارتفاعه حوالى 40م.

2ـ سد أبو منصور ويقع على بعد 13 كم جنوب المدينة، ويستطيع تخزين 1.5 مليون م3 وارتفاعه 75م . وفق الشركة اليوغسلافية المُنشئة للسدّين “Hidrotehnika”.

سد جازا

يقع جنوبي بلدة برسيس شرقي مدينة بنغازي، أنشئ في بداية الثمانينيات، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 60 مترا؛ ليحجز مياه الوادي الذي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر.

سد وادي الوشكة

أنشئ في عام 2004 وهو سد خرساني يقع في وادي الوشكة علي بعد 29 كيلومترا جنوب غرب بلدة سوكنة جنوب ليبيا.

سد وادي غان

ويقع في وادي الهيرة الواقعة شمال غريان بـ14 كيلومترا وجنوب منطقة الرقيعات ويقع في الجبل الغربي في ليبيا، أُنشئ في عام 1982.

سد وادي قطارة

وهو سد مائي يقع علي بعد 33 كيلومترا شرق مدينة بني غازي، أنشئ بعدما قامت الفيضانات المحلية بتدمير منطقة بني غازي في أعوام 1938 و 1954.

سد وادي كعام

يقع في منطقة كعام أو وادي كعام بمدينة الخمس، ويُعدّ أكبر سد ترابي في العالم، وهو عبارة عن بحيرة ضخمة من مياه الأمطار يحجز بها حوالي 33 مليون متر من المياه وتمتد لعدة كيلو مترات.

سد وادي لبدة

هو سد يقع في وادي لبدة على بعد 3 كيلومتر جنوب مدينة الخمس، وتم الانتهاء من إنشائه عام 1982

سد وادي مجينين

هو سد ساتري يقع في وادي المجينين ويبعد 64 كيلومترا جنوب طرابلس أنشئ عام 1972 لتوفير المياه للزراعة وللتحكم في الفيضانات.

وادي سوف الجين

هو أكبر وادي في ليبيا يمتد من الجزائر غربا ويمر بمعظم المناطق الوسطى بليبيا، وتحتل مدينة بني وليد مايقارب ثلثي الوادي ويعتبر الوادي المصدر المهم لعيش السكان وبالأخص قبائل ورفلة وينتهي الوادي في منطقة تاورغاء.

