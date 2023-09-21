حكومة الوحدة: صرف مرتب شهر إضافي لأصحاب المعاشات بالمناطق المنكوبة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد دبيبة، قرارا بصرف مرتب شهر إضافي للمتقاعدين وأصحاب المعاشات في المناطق المنكوبة.

كما وجه دبيبة في بيانه له نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، بتسليم صكوك تلك المرتبات لصندوق الضمان الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بدر الدين التومي، صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة، لمواجهة متطلبات الحياة، إذ سيجرى صرف راتبي سبتمبر وأكتوبر معا.

وأضاف التومي، في تصريحات صحفية له، أنه سيتم إحالة رواتب العاملين في عموم البلاد، والخاصة بسبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأسبوع الجاري.

وأكد التومي، أن دبيبة وجه بالمباشرة في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء، على أن يجرى صرفها خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن الأولوية للمواطنين في المنطقة الشرقية.