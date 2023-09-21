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“الكوني” يناقش الإهمال الذي تتعرض له مناطق الجنوب في عدة مجالات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس مجلس الدولة مسعود عبيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المنتهية رمضان بوجناح، بالموقف الذي سجله الشعب الليبي لمؤازرة أهالي مدينة درنة، والمناطق المجاورة لها جراء تعرضهم للإعصار والفيضانات.

وشددوا على ضرورة أن تنال المناطق المتضررة من الكارثة اهتمام المسؤولين في الدولة الليبية، لإعادة إعمارها، مؤكدين بأن حجم الدمارالذي تعرضت له درنة سببه إهمال الحكومات المتعاقبة التي لم تلتفت للبنية التحتية والإعمار في كل المناطق وانحسارها في الصراع علىالسلطة.

وأشاروا إلى الإهمال الذي تتعرض له مناطق الجنوب المتمثلة في ضعف البنية التحتية التي أدت لتدني مستوى الخدمات في عديد المجالات،رغم المطالبات بأن تنال مناطق الجنوب نصيبها من ثروة البلاد للاستفادة منها في التنمية المكانية.

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الوطن الليبية

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