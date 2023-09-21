الرئاسي ومجلس الدولة والحكومة يبحثون جهود الإغاثة في درنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الاجتماع استعرض جهود الإنقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت من جراء الفيضانات والسيول.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على تنظيم الجهود الإنسانية، للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية، المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة، على أداء مهمتها بنجاح.