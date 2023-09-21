بعد انقطاع دام 11 يوما.. عودة الكهرباء إلى منطقة المخيلي

العنوان-درنة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، عودة التيار الكهربائي لمنطقة المخيلي شرقي البلاد بعد عمل متواصل دام 11 يوما من صيانة كابلات كهرباء وتركيب جديدة ونصب الأعمدة الخشبية لأسلاك الكهرباء.

وفي السياق قالت الشركة إن فرقها قامت، اليوم الخميس، بأعمال صيانة وتركيب الابراج المتضررة على خط ( قنفودة – القوارشة ) جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة.

وقامت الفرق الفنية التابعة للشركة بتوصيل وشد سلك ض.م مسافة عمودين داخل منطقة بطة وربط جنابر لتغذية و توصيل سلك ض م تجمع الشيخ ، وشحن محول سعيد بالعيد، وشد و توصيل سلك ض.م تجمع جادالله حسن، وسط ترحاب كبير من أهل منطقة بطة.

وقال الشركة أن الفرق الفنية بإدارة توزيع طرابلس استبدلت محولات معطوبة من الحنية ودائرة توزيع الساحل بأخرى جديدة ونقل المعطوبة لورشة المحولات بمدينة شحات لإعادة تأهيلها ، بينما قامت فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع الأصابعة بإجراء أعمال صيانة اشتملت على مد أسلاك بدائرة توزيع الساحل.