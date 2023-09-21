قائد أفريكوم: أقوى دفاعات ليبيا هي وحدتها.. وندعم جهود توحيد الجيش الليبي

ليبيا – قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي إن ما أظهره الشعب الليبي للتجاوب مع الدمار الذي تسبب فيه إعصار دانيال هو أن أقوى فاعات ليبيا وحدتها.

وجاء ذلك خلال لقاء لانغلي برئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد،بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتباحث الطرفان كيفية دعم الجيش الليبي في الشرق وفي الغرب جهود الإغاثة من الفيضانات معا وكيف للولايات المتحدة أن تساعد.

وقال الجنرال لانغلي :” نحن نتفق على أن الجهود الرامية إلى إعادة توحيد الجيش الليبي ومواصلة العمل على قوة مشتركة بين الشرق والغرب هي ذات أهمية حيوية لضمان السلم والاستقرار الذين يستحقهما الشعب الليبي”.