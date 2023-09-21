طرابلس.. ضبط سيارة تويوتا شكلت حادث سير ولاذت بالفرار

أفادت مديرية أمن طرابلس، عن تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط سيارة (تويوتا إف جي- اللون أبيض) مطلوبة في حادث سير ولاذت بالفرار .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية الأمن، تمكن أعضاء (الدورية ن91 الفرقة ج) التابعة للقسم بالتمركز الأمني باب قرقارش من ضبط (تويوتا إف جي- اللون أبيض) و بعد التأكد من رقم الهيكل الموجود بالمركبة عند منظومة المواصلات الخاص بغرفة السيطرة إتضح بأن المركبة مطلوبة بتاريخ بتاريخ 2023/03/10 لدى مرور طرابلس ، حيث شكلت حادث سير و لاذت بالفرار .

عليه تم تسليم المركبة و السائق إلى الجهة المختصة و تم إعلام الغرفة بذلك .