الدبيبة وتكالة واللافي يبحثون إعادة الحياة في درنة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة وجميع المناطق المنكوبة.

وأكد المجتمعون ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، منوها بأهمية تكاتف الجهود وتنسيقها لرفع المعاناة عن الأهالي في المناطق المنكوبة.

وشدد الدبيبة، على ضرورة إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة النزوح الداخلي وصولا إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشاريع التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات، بحسب بيان الدبيبة.