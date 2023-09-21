المبعوث الأمريكي وقائد أفريكوم يتوجهان إلى بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

يتوجه المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” مايكل لانغلي اليوم الخميس إلى مدينة بنغازي في الشرق الليبي

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “إكس” أن نورلاند أعرب عن سعادته ولانغلي بانضمام فريق المساعدة على التجاوب مع الكوارث التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إليهم اليوم في رحلتهم إلى بنغازي.

وأضاف نورلاند أن الزيارة المشتركة تظهر التحركات الدبلوماسية والتنموية والدفاعية الأمريكية الشاملة لدعم جهود الإغاثة من الفيضانات في ليبيا.

كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها الى جانب الشعب الليبي في دعوته إلى حكومة موحدة تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا بإمكانها أن تخدم الشعب.

وفي سياق منفصل التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.

وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.