مجلس الدولة: «نائب تكالة» تابع الوضع الصحي بالمدن والمناطق المنكوبة

أجرى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة متابعة الأزمة مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عمر خالد العبيدي” زيارة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس.

وكان في استقبال العبيدي، رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور “حيدر السائح” ومدير المركز الوطني لتطوير القطاع الصحي الدكتور “عادل الديب” ومديرو الإدارات بالمركز الوطني.

واطّلع “نائب تكالة” على تقرير مفصل لكل الإجراءات المتخذة بالمدن والمناطق المنكوبة شرقي البلاد، واستمع إلى إحاطة مفصلة لما قدمه المركز من متابعة ورصد للوضع الصحي والبيئي بالمناطق والمدن المتأثرة بالعاصفة وعلى رأسها مدينة درنه، من خلال إقامة غرفة عمليات ومركز رصد بالمنطقة الشرقية مع متابعة كل التطورات لحظة بلحظة.

ووجّه “نائب تكالة” ببعض الملاحظات التي من بينها أن يكون المركز على تواصل مباشر مع لجنة الأزمة بالمجلس الأعلى للدولة؛ لتذليل أية صعوبات أو عراقيل قد تواجه المركز وفروعه أثناء تأدية العمل المناط بهم.

وفي ختام الزيارة أثنى النائب، على عمل المركز، وشكر رئيسه وموظفيه على ما يقومون به من مجهودات للقيام بواجباتهم والإيفاء بها.