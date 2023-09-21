السفير الإيطالي: مستعدون لتقديم الدعم الفني للمساعدة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة

ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، تنسيق جهود الاستجابة والتعامل مع تداعيات أزمة الفيضانات في المنطقة الشرقية.

الاجتماع ناقش بحسب منصة “حكومتنا” التداعيات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مدينة درنة والمناطق المجاورة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إعادة تأهيل ميناء المدينة، وتنفيذ مشروع إنشاء جسر يربط شرق المدينة بغربها، إضافة إلى تقديم التدريبات وورش العمل المشتركة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ في ليبيا.

وأشاد السفير الإيطالي بالجهود التي بذلتها الحكومة للتعامل مع الأزمة، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي من الفيضانات.