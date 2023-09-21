منظمة اليونيسف تبدى استعدادها للمساعدة في مجابهة تداعيات الفيضانات بليبيا

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الليبية رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي، مع ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ميكيلي سيرفادي، لمناقشة مجابهة تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن الاجتماع بحث آليات التنسيق والتعاون بين خلايا الأزمة المشكلة من المنظمة التي تعمل مع نظرائها من فرق العمل المشكلة من قطاعات الدولة، في مجالات التعليم والتغذية والصحة والمياه وحماية الطفولة، لتنفيذ استجابة سريعة ومنسقة وفعالة.

وقدّم التومي، لمحة شاملة عن الجهود المبذولة من الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة، لا سيما عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، والإغاثة، إضافةً إلى تقييم وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية.

وأبدى ممثل اليونيسف، استعداد المنظمة للتعاون مع الفريق الحكومي والجهات المحلية، لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الأزمة ولتقديم المساعدة اللازمة.

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