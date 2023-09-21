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“التومي” يبحث مع ممثل اليونسيف تداعيات الفيضانات على الأطفال بالمناطق المنكوبة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المنتهية ورئيس الفريق الحكومي للطوارئبدر الدين التومي، مع ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدةللطفولة اليونسيفميكيلي سيرفادي،أوجه التعاون والتنسيق لمجابهة تداعيات الفيضانات والسيول التي اجتاحت عدد من المناطق شرقالبلاد .

وتركز اللقاء حول آليات التنسيق والتعاون بين خلايا الأزمة المشكلة من المنظمة مع نظرائها من فرق العمل المشكلة من قطاعات الدولةالمختلفة، بهدف تذليل الصعاب وتنفيذ استجابة سريعة ومنسقة وفعالة.

وقدّم التومي، لمحة شاملة عن الجهود المبذولة من الفريق الحكومي في التعامل مع الأزمة، لا سيما عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث،والإغاثة، إضافةً إلى تقييم وإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكتي الكهرباء والاتصالات، والطرق والجسور، والمؤسسات التعليمية، والمراكزالصحية.

وأبدى ممثل اليونسف، استعداد المنظمة للتعاون مع الفريق الحكومي والجهات المحلية، لتنفيذ الخطط الطارئة لمجابهة مستجدات تداعيات الأزمة ولتقديم المساعدة اللازمة.

الوسوم

التومي درنة للاطفال ليبيا منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف

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الوطن الليبية

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