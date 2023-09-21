ليبيا الان

“اللافي” و”تكالة “و”الدبيبة” يستعرضون جهود الانقاذ والإغاثة المتواصلة في درنة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

عقد ظهر اليوم الخميس اجتماعاً، ضم النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس مجلس الدولة ، الدكتور محمد تكالة، ورئيس الحكومة المنتهية ، عبد الحميد الدبيبة.

واستعرض الاجتماع جهود الانقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت من جراء الفيضانات والسيول.

وتم في الاجتماع التأكيد على تنظيم الجهود الإنسانية، للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية،المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة، على أداء مهمتها بنجاح.

الوسوم

#اللافي الدبيبة تكالة درنة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك