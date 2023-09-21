عبد الجليل: لدينا 14 فريق إنقاذ على الأرض في درنة 10 منها أجنبية

ليبيا- أكد وزير الصحة بحكومة الاستقرار عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة عثمان عبد الجليل ارتفاع حصيلة الوفيات في درنة.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن عبد الجليل تأكيده وفاة 3 آلاف و351 شخصا مشيرا إلى أن فرق الانقاذ المحلية والدولية لاتزال تتوافد الى درنة للمساعدة في عمليات الإغاثة.

ونفى عبد الجليل صدور أي قرار بإخلاء درنة بل جزء منها شمل بعض الأماكن لتسهيل عمل فرق الإنقاذ وإخراج الجثث مؤكدا وجود 14 منها تعمل على الأرض بضمنها 10 أجنبية.