الكوني وعبيد وبوجناح: اهتموا بالمناطق المنكوبة ولا تهملوا الجنوب

شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بوجناح على ضرورة أن تنال المناطق المتضررة جراء السيول من الكارثة اهتمام المسؤولين لإعادة إعمارها

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين الثلاثة اليوم في المجلس الرئاسي لبحث الأوضاع في المناطق المتضررة جراء السيول بالجبل الأخضر، بالإضافة إلى الإهمال الذي تعانيه المنطقة الجنوبية، وفق إعلام الرئاسي.

وأكد المجتمعون أن حجم “الدمار الذي تعرضت له درنة سببه إهمال الحكومات المتعاقبة التي لم تلتفت للبنية التحتية والإعمار في كل المناطق وانحسارها في الصراع على السلطة”.

ولفت المجتمعون إلى “الإهمال الذي تتعرض له مناطق الجنوب المتمثلة في ضعف البنية التحتية التي أدت لتدني مستوى الخدمات في عديد المجالات”.

وأشاد المجتمعون بـ”فزعة الليبيين” إلى المناطق المنكوبة جراء السيول في درنة خاصة ومناطق الجبل الأخضر عامة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

