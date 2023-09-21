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قائد “أفريكوم” يعزي حفتر في ضحايا الفيضانات ويشيد بجهود الجيش الليبي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في بنغازي اليوم الخميس، قائد القوات العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم الجنرال مايكل لانغلي.

وحضر اللقاء مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي إن الجنرال مايكل لانغلي، والوفد المرافق له قدموا خلال اللقاء تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

وأثنى الجنرال مايكل على جهود القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وعلى حالة الاستقرار الذى تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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