“أبوزريبة” يبحث سبل التنسيق في عمليات البحث والإنقاذ بدرنة

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عقد وزير الداخلية، عضُو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا برفقة رئيس جهاز البحث الجنائي، رئيس لجنة جمع الاستدلال فِي واقعَة انهيار سدّ وادي درنة اللواء صلاح هويدي، وآمرة الغرفة عمليات درنة والممثل عن الطب الشرعي، مع فرق الإنقاذ الإماراتية.

وتم مناقشة المهام التي قامت بها الفرق الإماراتية بمدينة درنة في المُساعدة على مُواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التيشهدتها مناطق شرق ليبيـا.

وأشاد المشاركون في الاجتماع بالجهود الرامية للتصدي للتحديات الفيضانات، معربين عن تقديرهم للدور الفعال الذي لعبته الفرق الإماراتيةفي تلك العمليات.

وأكدوا أهمية التعاون الدولي والتضامن في مثل هذه الأوقات الصعبة، مشيدين بالتزام الإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة والدعم.