الكوني ومسعود وأبوجناح يتمسكون بإعادة إعمار درنة وتنمية الجنوب

أشاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة، رمضان بوجناح، خلال الاجتماع الذي عقدوه اليوم الخميس، بالموقف الوطني الذي سجله الشعب الليبي لمؤازرة إخوانهم في مدينة درنة، والمناطق المجاورة لها جراء تعرضهم للإعصار، والفيضانات.

وشددوا على ضرورة أن تنال المناطق المتضررة من الكارثة اهتمام المسؤولين في الدولة الليبية، لإعادة إعمارها.

وأكدوا أن حجم الدمار الذي تعرضت له درنة سببه إهمال الحكومات المتعاقبة التي لم تلتفت للبنية التحتية والإعمار في كل المناطق وانحسارها في الصراع على السلطة.

وأشاروا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس للإهمال الذي تتعرض له مناطق الجنوب المتمثلة في ضعف البنية التحتية التي أدت لتدني مستوى الخدمات في عديد المجالات، رغم المطالبات بأن تنال مناطق الجنوب نصيبها من ثروة البلاد إسوة بالمناطق الأخرى، للاستفادة منها في التنمية المكانية، والاعمار، وحملوا المسؤولية الكاملة للحكومة عن تبعات ما قد يحدث بسبب إهمالها لمناطق الجنوب .

يذكر أن أعضاء مجلس النواب، والدولة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب كانوا قد فوضوا مؤخراً موسى الكوني ممثلا لهم لمتابعة كل ما يتعلق بالجنوب من أجل حصوله على حقوقه.