“حماد” يتفقد رفقة “يلماز” جهود الفرق التركية لإغاثة المنكوبين في درنة

أجرى رئيس الحكومة الليبية المكلفة رئيس الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، رفقة والسفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، جولة استطلاعية في مدينة درنة المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الإعصار الذي ضربها قبل أسبوع.

وشملت الجولة التي حضرها نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، محمد فرحات، ووزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة، ووزير الطيران المدني هشام ابوشكيوا، زيارة المستشفى الميداني التركي الذي أنشأته الحكومة التركية لتقديم المساعدة لضحايا الإعصار.

وتركزت الجولة على مناقشة جهود فرق الإنقاذ التركية “AFAD” في مدينة درنة، والدور الذي يقومون به في عمليات الإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات المحلية والدولية الأخرى.

وثمن رئيس الحكومة، الدعم والتعاون الذي تقدمه فرق الإنقاذ التركية منذ وصولها إلى درنة، الذي ساهم في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول والفيضانات.

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