المشير “حفتر” وقائد “الأفريكوم” يبحثان أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب

الوطن| متابعات

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر بقائد القوات المُشتركة “الافريكوم ” الجنرال مايكل لانجلي، رفقة المبعوثالخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية فى ليبيا السيد جيرمي برنت.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وقدم الجنرال مايكل والوفد المرافق له تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضروالساحل الشرقي، مؤكداً على تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

وأثنى على جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذى تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا.