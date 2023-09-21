المشير خليفة حفتر يبحث مع قائد “الأفريكوم” التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب

التقى القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، قائد القوات المُشتركة “الأفريكوم” الجنرال “مايكل لانجلي” رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية فى ليبيا “جيرمي برنت.”

وقدم الجنرال لانجلي والوفد المرافق له تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكداً تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

وأثنى الجنرال لانجلي، على جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار الذى تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا.

وتطرق الجانبان، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.