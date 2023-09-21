وزارة الداخلية: انتشال 75 جثة في درنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

تمكنت الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بمدينة درنة من انتشال 75 جثة وعدد 50 أشلاء ونقلها إلى دار الرحمة بمدينة درنة .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن انتشال الجثث والأشلاء جرى بالتنسيق مع الغرفة الأمنية بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي.

كما باشر فريق البصمة الوراثية في أخذ عينات ( DNA ) لعدد 125جثة مجهولة الهوية؛ وكذلك قيام فريق مسرح الجريمة وخبراء البصمة الوراثية التابعة للجهاز بالتنسيق مع آمر خفر السواحل بمدينة سوسة لانتشال عدد 2 جثمانين بالقرب من شاطئ البحر.

وتولى الفريق الفني لمكتب كلاب الأثر وفريق مسرح الجريمة بمسح المنطقة باستخدام جهاز الطيف الترددي GBR ما أسفرت عن إكتشاف جثمان بمدينة شحات.

ومن خلال التنسيق بين الفريق الفني بمسرح الجريمة التابعة للجهاز وفريق الدعم المركزي بمنطقة الوردية ووادي جرجارامه، تم تحديد مواقع يوجد بها عدد من الجثامين تقدر بعدد 100 جثة يجري العمل على انتشالهم بالرغم من وجود الكثير من المعوقات الطبيعية.

كما استمر فريق الخبراء والتقديرات التابع للجهاز رفقة أعضاء مكتب النائب العام بالكشف على الممتلكات الخاصة والعامة التي تضررت بمدينة درنة وتقدير الأضرار وبلغ عدد المواقع التي تم حصرها 95 موقع.