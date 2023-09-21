المشير حفتر يستقبل قائد قوات الأفريكوم ويبحثان تعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات المتطرفة

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استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي قائد القوات المُشتركة (الافريكوم) الجنرال مايكل لانغلي، رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا، جيرمي برنت.

وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة، إن لانغلي والوفد المرافق قدموا للقائد العام وللشعب الليبي تعازيهم في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وأضافت، أنّه أكّد على تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة.

وقال المكتب، إن الجنرال لانغلي ثمّن جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مكافحة الإرهاب وعلى حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.