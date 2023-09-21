رئيس لجنة الخارجية بالنواب يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة “اكتيد” والفريق المرافق لها

بنغازي 21 سبتمبر 2023 (وال)- التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة اكتيد السيدة اودري برنتو والفريق المرافق لها.

هذا وتركز اللقاء الذي جاء ضمن إطار دعم الاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال وتسهيل عمل الجهات الإغاثية، حول الأمور المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وأبرز التحديات.

وأكد العقوري على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، مضيفا أن لجنة الخارجية حريصة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة، وأن الإجراءات الأمنية هي من أجل ضمان سلامة فرق الإغاثة، كما أن هناك كثير من الإرتباك الإداري سببه أن الأزمة كانت كبيرة وغير متوقعة.

ونوه العقوري لجهود المنظمة، مؤكدا على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك، وحرص مجلس النواب على تسهيل أعمال الإغاثة من أجل الاستفادة من جميع المساعدات لصالح المتضررين في جميع المناطق.

وقدمت السيدة اودري شرحا حول الاستجابة الإنسانية التي ستنفذها منظمة اكتيد، كما أوضحت أبرز التحديات التي من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة خاصة في مدينة درنة، والسماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.

كما استعرض فريق أكتيد أبرز مشاريع المنظمة في الفترة السابقة، وأهم المجالات التي تعمل عليها المنظمة. (وال – بنغازي)

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