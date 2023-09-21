اللافي يستعرض مع تكالة ودبيبة جهود الإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة

عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اجتماع اليوم الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع استعرض جهود الإنقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت من جراء الفيضانات والسيول.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تنظيم الجهود الإنسانية، للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية، المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة، على أداء مهمتها بنجاح.

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