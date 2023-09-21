“العقوري” يبحث الأمور المتعلقة بالاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال

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التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري بالمدير الإقليمي لمنظمة اكتيد اودري برنتو والفريقالمرافق لها، حيث تناول الجانبان الأمور المتعلقة بالاستجابة الإنسانية لإعصار دانيال وأبرز التحديات.

و أكد العقوري على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، مضيفاً بأن اللجنة الخارجية حريصة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة، وأن الإجراءات الأمنية هي من أجل ضمان سلامة فرق الإغاثة، كما أن هناك كثير من الارتباك الاداري سببه أن الأزمة كانت كبيرة وغير متوقعة .

وقدمت اودري شرحاً حول الاستجابة الانسانية التي ستنفذها منظمة اكتيد، موضحةً أبرز التحديات التي من بينها ضرورة تسهيل حركةفرق الاغاثة خاصة في مدينة درنة.

واستعرض فريق أكتيد أبرز مشاريع المنظمة في الفترة السابقة وأهم المجالات التي تعمل عليها المنظمة.