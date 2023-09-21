أبو زريبة يناقش التحديات والعراقيل التي تواجه الغُرفَة الأَمنيَّة في دِرْنَةَ

عقدَ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية، اللَّوَاءِ “عصام أبُوزريبة”، اليوم الخميس اِجتماعًا، بأعْضاء وَرئيسْ الغُرفَة الأَمنيَّة في مَدينة دِرْنَةَ المُشكّلة وَفقًا لِلْقَرَارِ رقم (340) لِسَنة 2023م، بِرَئَاسَةِ رئيس جهاز البحْث الجنائيِّ، اللَّوَاءِ “صلاح هويدي”.

جاء ذلك خِلال الجمعَ الأول لِأعْضَاء الغُرفة الأمنيَّة بِمدينة دِرْنَةَ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية.

وَاِستمعَ الْوَزِيرُ، خِلال الجمعْ، إلى الخطَّة الحاليَّة التي تنفذُهَا الغُرْفة الأَمنِيَّة لِحمَاية الْمدينة وَضواحيِّها، وَذلك فِي ظلِّ التحدِّيات الصَّعبةِ الَّتِي شهدتْها الْمنطقة الشرقيّة مؤخَّرًا.

وَقدْ تمَّ اِستعْراض الْمَشَاكِلِ وَالصُّعُوبَاتِ الَّتِي تُواجهها الغُرفة أثناء مُمارسّة عملها، وَالاِحتياجَات الَّتِي تَضْمنُ تَنْفِيذَ الْمَهامِ الَّتِي توكَّلَتْ إِلَيْهَا، بِالتَّنسيق معَ الغُرفة الأمنية دِرْنَةَ التَابعة للقُوَّات المُسلَّحة العربيَّة الليبيَّةِ، بَمَا فِيه تأْمين مداَخل وَمخارجُ المدينة وَتوفيرُ الحمايّة لِفرقِ الإِنقاذ وَالإِغاثَة المحليَّة وَالدوليَّة، بِالإضافة إلى دعم مُديريِّة دِرْنَةَ فِي أداء مهامها وَتَسْيِيرِ أعمال الغرفة المشكلة بالتنسيق مع الغرفةِ الأمنيةِ التابعة للقوات المسلحة.

وتعهَّد الْوَزِيرُ، بِتَوفير جميع الْاِحْتِيَاجَاتِ وَسدِّ النَّواقص الضَّرُورية، بِمَا فِيهِ الْمُعَوَّنَاتِ وَالْمُعَدَّاتِ، لِضمَانْ تَنفِيذ المهام بِكُفَاءَةٍ عَالِيَّةٍ وَالْحِفَاظِ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْمَدِينَةِ وَتَصْدِيهَا لِأَيِّ مُخَاطَرٍ قَدْ تَحْدُث.