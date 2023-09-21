شركة الكهرباء: تضرر 169 محطة أرضية و3860 محول جراء الفيضانات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء حصيلة الأضرار التي لحقت بمكوناتها في درنة وسوسة والمخيلي والبيضاء جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب لمنصة “حكومتنا” أن عدد المحطات الأرضية المتضررة بلغ 169 محطة فيما بلغ عدد المحولات الهوائية الكهربائية المتضررة 3860 محول.

وأشار التائب إلى تضرر أربعة خطوط نقل تتمثل في خطوط نقل أرضية ضغط منخفض “240 كيلو متر” و خطوط الضغط العالي “160 كيلو متر” والخطوط الهوائية الضغط المنخفض “550 كيلو متر” والخطوط الهوائية ضغط عالي “195 كيلو متر”.

ولفت التائب إلى إعادة الخدمة لـ 14 محطة جهد متوسط مؤكدا استمرار فرق الشركة في إجراء عمليات الصيانة للشبكة الكهربائية.