أطباء بلا حدود: جهود كبيرة مبذولة من قبل فريقنا لإغاثة درنة المنكوبة

ليبيا – أجرى القسم الإخباري في منظمة “أطباء بلا حدود” الإنسانية الدولية مقابلة صحفية مع المنسقة الطبية للمنظمة في ليبيا “مانويل كارتون”.

ووفقا للمقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد شرعت فرق منظمة “أطباء بلا حدود” في البلاد بأنشطتها الطبية في مدينتي درنة وسوسة بعد أسبوع من الدمار الذي خلفته العاصفة دانيال فيما قالت “كارتون”:”في مدينة درنة أصبح الوضع الآن أكثر هدوءا”.

وقارنت “كارتون” بين الهدوء الحالي وحالة الفوضى التي وجدتها المنظمة خلال الأيام الأولى للعاصفة مضيفة بالقول:”يوجد الآن عدد أقل بكثير من السيارات والأشخاص بالشوارع وربما غادر بعض المتطوعين درنة بالفعل واستسلمت الأسر التي كانت لا تزال تبحث عن ناجين”.

وتابعت “كارتون” قائلة:”لقد انخفضت الفوضى التي عانت منها جميع منظمات الإغاثة والمتطوعين كثيرا والآن يبدو الأمر أشبه بهدوء بعد العاصفة وأشياء صغيرة بالمدينة تعود فترى مزيدا من المتاجر الصغيرة مفتوحة ودرنة تتغير وأنا متأكدة أنها ستستمر في التغيير”.

وقالت “كارتون”:”وخلال عطلة نهاية الأسبوع ذهبنا لسوسة ومدن أخرى محيطة بدرنة لتقييم الوضع وفي الأولى كان عدد السكان نحو 20 ألفا قبل الفيضانات فيما تعرضت أيضا لأضرار وإن كانت بدرجة أقل من الثانية لكن لا يزال جزء منها يُظهر أضرارا كبيرة”.

وأوضحت “كارتون” أن من الناحية الطبية في مدينتي سوسة ودرنة هناك حاجة إلى الدعم الطبي فيما يتعلق بالرعاية الصحية العقلية وكذلك الأمراض المزمنة فيما تم تقديم بعض الاستشارات الطبية بأحد الأماكن في الثانية في الـ18 من سبتمبر الجاري بدعم من الهلال الأحمر الليبي.

وتحدثت “كارتون” عن وجود بعض الأطباء من العاصمة طرابلس ممن أتوا إلى درنة لدعم الطواقم الصحية المحلية فيما تم زيارة مكان تواجدت فيه 44 أسرة نازحة تقلص لاحقا عددها إلى 13 بعد المغادرة إلى مدينة بنغازي إذ لم يبقى سوى اللا مغادرين.

وقالت “كارتون”:”وضعنا اللمسات الأخيرة لتقييمنا للاحتياجات الطبية والإنسانية ونستعد لبدء العمل وتمت الموافقة على اقتراحنا المقدم إلى السلطات الصحية الوزارية والآن سنبدأ الأنشطة في أقرب وقت ممكن وسيصل بعض أعضاء فريقنا إلى درنة خلال الساعات القادمة”.

وأضافت “كارتون” قائلة:”ونظرا لأن المدينة انقسمت فعليا إلى قسمين بسبب الفيضانات فسوف تقدم فرقنا الدعم الكامل لمركزين للرعاية الصحية العامة على جانبي درنة الشرقي والغربي وسندعم أيضا مركزا صحيا آخر وسنركز على الأمراض المزمنة والرعاية الصحية العقلية”.

واختتمت “كارتون” بالقول:”وسندير أيضا عيادات متنقلة تقدم الرعاية النفسية بمواقع النازحين ونوفر المياه والصرف الصحي عبر مختصينا مع إجراء تقييم شامل بالتعاون مع المنظمات الأخرى الموجودة على الأرض وهذا هو الوضع في الوقت الراهن”.

ترجمة المرصد – خاص