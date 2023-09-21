أونماخت يؤكد استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة

الوطن|متابعات

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت، عن استعداد بلاده لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة التي ضربها الإعصار دانيال ومنها درنة، جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير على موقع إكس قال فيها مستعدون لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من خلال تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز قدرات الفرق المحلية في التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتقليل الأثار السلبية على المجتمع.

ووصلت طائرات من سلاح الجو الألماني محملة بمساعدات للمتضررين جراء السيول والفيضانات التي ضربت شرق البلاد.