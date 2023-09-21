تواصل وصول المساعدات من دول آسيا واستراليا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 September, 2023

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية تواصل وصول المساعدات من دول أسيا واستراليا والتي تشمل اليابان، إيران، بنغلاديش، الصين، استراليا، تايلاند، كوريا الجنوبية.

وبينت وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي اليابان وإيران وبنغلاديش أقاموا جسوراً جوياً إنسانياً لإيصال الاحتياجات الطارئة للمناطق المنكوبة في شرق ليبيا عبر التنسيق بين إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية وسفاراتهم المعتمدة لدى ليبيا.

وبينت وزارة الخارجية أن إدارة آسيا وأستراليا تعمل على تنسيق الإجراءات بالتنسيق مع سفارة الصين لدى ليبيا لتسيير رحلة جوية تحتوي على 50 طن من المواد اللوجستية العاجلةومن المتوقع وصولها الأحد المقبل إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي.

وأفادت إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية بتقديم الصليب الأحمر الصيني والخارجية التايلندية دعماً مالياً إلى الهلال الأحمر الليبي، كما تعتزم كلا من استراليا تقديم مليون دولار للأعمال الاغاثية فيما ستقدم كوريا الجنوبية 2 مليون دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع فريق الطوارىء والاستجابة بحكومة الوحدة الوطنية على تسهيل إجراءات وصول فرق الإنقاذ والإغاثة من عدة دول حول العالم.