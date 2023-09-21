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تكريم فريق الإنقاذ الجزائري لجهوده في عمليات البحث والإنقاذ في درنة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

كرّمت الغرفة الأمنية – درنة، اليوم الخميس، فريق الإنقاذ الجزائري على جهوده المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المناطق والأحياء المتضررة من جراء الفيضانات في درنة.

وكانت المنطقة الأمنية درنة برئاسة اللواء عبد الباسط بوغريس، قد كرّمت اليوم الخميس، فريق البحث والإنقاذ التونسي بقيادة العميد طارق الوسلاتي، نظير جهوده المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل مناطق وأحياء مدينة درنة.

يأتي ذلك بعدما أنهى الفريق التونسي مهمته في البحث والإنقاذ داخل درنة.

ووصل اليوم الخميس، فريق بحث وإنقاذ جديد من تونس بعد انتهاء مهام فرق الانقاذ الأول مدعم بلوازم طبية ليستبدل مهام الفريق بالمناطق المنكوبة بالفيضانات في شرق ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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