الإمارات ترسل فريقاً متخصصاً في تحديد هوية ضحايا الكوارث إلى ليبيا

أرسلت دولة الإمارات إلى ليبيا اليوم الخميس فريق DVI المتخصص في تحديد هوية ضحايا الكوارث، والذي يعد الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى درنة للقيام بهذه المهام النوعية.

ويأتي إرسال الفريق ضمن جهود دولة الإمارات للمساعدة لمواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا قبل أيام وأودى بحياة الآلاف.

وفور وصول الفريق، اجتمع الدكتور عيسى أحمد العوضي قائد الفريق مع وزيري الصحة والداخلية الليبيين وعدد من المسؤولين في مدينة درنة من أجل استعراض الخطط التنفيذية الخاصة بآلية العمل لتحديد هويات المتوفين.

ويضم الفريق مجموعة من الخبراء والمختصين واستشاريين الطب الشرعي وطب الأسنان والـ DNA ، مجهزين بمعدات وأدوات متقدمة خاصة بالتعامل مع الوفيات الجماعية.

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