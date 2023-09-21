بالصور.. القبض على حلاق يمتهن سرقة زبائنه في بنغازي

تمكن “مركز شرطة القوارشة” بمديرية امن بنغازي، اليوم الخميس القبض على حلاق يمتهن سرقة هواتف وأغراض من زبائنه.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها لمركز شرطة القوارشة ضد مجهول قام بسرقة هاتفه وبطاقة فيزا وتعريفه الشخصي أثناء تواجده بمحل للحلاقة بمنطقة القوارشة (شارع_الشجر) وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة القوارشة عميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم إنتقال أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول إدريس السعيطي إلى مكان الواقعة وعند وصولهم قاموا بالإشتباه بالشخص الذي يقوم بحلاقة الزبائن وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.م.من مواليد 1993 وانكر أنه قام بسرقة هاتف الشاكي والفيزا الخاصة به وكذلك تعريفه الشخصي وبالضغط عليه إعترف أنه من قام بالسرقة وقام بدفن الهاتف وأغراض الشاكي داخل منزل قيد الإنشاء بالقرب من محل الحلاقة وإعترف بعدة سرقات .

وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وإسترجاع الهاتف وأغراض الشاكي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو فيه وإحالته موقوفا إلى النيابة العامة…