مجلس الدولة يبحث ملف إيفاد الطلاب للخارج بعد إرساله من البرلمان 

عقدت لجنة شؤون الخدمات العامة بمجلس الدولة الاستشاري أمس الاربعاء، 20 سبتمبر 2023، اجتماعها العادي بمقر ديوان المجلس بطرابلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المذكرات المحالة إلى اللجنة من مكتب الرئاسة التي وجهت إلى رئيس المجلس من طرف كل من مدير مكتب رئيس مجلس النواب بخصوص إيفاد الطلبة للخارج، ومن عميد بلدية اجخرة بخصوص حجم الأضرار التي لحقت بمناطق استخراج النفط جراء الانبعاثات الغازية والنفطية وتأثيرها السلبي على البيئة والسكان بالمنطقة، إضافة إلى المذكرة الموجهة إلى الرئيس من عضو المجلس المستشار سليمان زوبي التي تتعلق بسير عمل المجلس حسب وجهة نظره.

وانضمت للاجتماع رئيسة قسم المخلفات الطبية بوزارة الصحة “وفاء الغرياني” التي أطلعت اللجنة على سير العمل بالقسم والصعوبات والمشاكل التي تواجهها في تأدية عملها من جهة التخلص من النفايات والأدوية منتهية الصلاحية.