مصر تواصل تقديم كافة أوجه الدعم داخل المدن المنكوبة

واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال “جمال عبد الناصر” تفريغ حمولاتها من الحاويات التي تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة.

وبحسب بيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فإن ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية .

ووفقا للمتحدث العسكري، فإن مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف، استقبل عدداً من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم .

كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة.

فيما استقبل معسكر الإغاثة المصري بمنطقة مرتوبة قرب مدينة درنة عددا من المواطنين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم .

ويأتى ذلك في إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخى بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.