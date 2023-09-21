حفتر وقائد أفريكوم يبحثان تشكيل حكومة وتوحيد الجيش

بحث قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” مايكل لانجلي، الخميس، مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة، وإعادة توحيد جيش البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما في مدينة بنغازي (شرق)، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفق بيان سفارة واشنطن عبر منصة “إكس” بحسب الاناضول.

وقالت السفارة الأمريكية: “بحث لانجلي وحفتر أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيا، وإعادة توحيد الجيش الليبي وحماية السيادة الوطنية عن طريق إزالة المرتزقة الأجانب”.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تعين من قبل برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة، ترعى الأمم المتحدة جهودا للوصول إلى انتخابات العام الجاري، فيما تجري أطراف النزاع الليبي مفاوضات لتشكيل حكومة موحدة تشرف على تلك الانتخابات.

وخلال لقاء اليوم، ناقش المسؤولون الأمريكيون وحفتر وفق سفارة واشنطن، “جهود الإغاثة الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات”.