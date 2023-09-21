حكومة الوحدة تصدر قرارًا بشأن دعم متضرري الفيضانات نفسيا

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشكيل فريق للدعم النفسي لمساعدة متضرري الفيضانات التي ضربت مدنا ومناطق شرق البلاد قبل أكثر من أسبوع وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

جاء ذلك في قرار أصدره وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، الخميس، ونشرته منصة “حكومتنا” الرسمية عبر فيسبوك بحسب الاناضول .

وقالت المنصة الحكومية إن القيب “أصدر قرارا يقضي بتشكيل فرق عمل مختصة في الدعم النفسي والاجتماعي بناء على تعليمات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة”.

ويترأس الفرق، وفق القرار، مدير عام مركز البحوث النفسية والتربوية بالهيئة الليبية للبحث العلمي.

وستقدم الفرق التي يشرف عليها مركز البحوث بمدينة درنة، وفق القرار ذاته، “المساعدة النفسية المطلوبة للعائلات المتضررة جراء السيول في المدن المنكوبة بالمنطقة الشرقية وفق برنامج عملي وعلمي”.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاحت العاصفة المتوسطية “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وجراء تلك الكارثة تعرض العديد من الليبيين لصدمات نفسية حادة فيما فقد بعضهم النطق وفق شهادات ناجين وتصريحات مسؤولين للأناضول في أوقات سابقة.​​​​​​​