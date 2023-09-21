حددت مواقع جديدة بالوردية.. الداخلية تعلن انتشال 75 من الضحايا في درنة وعشرات الأشلاء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن الفرق الفنية التابعة لجهاز المباحث الجنائية العاملة بمدينة درنة من انتشال 75 جثة وعدد 50 أشلاء بالتنسيق مع الغرفة الأمنية بمشاركة خفر السواحل والضفادع البشرية وفريق البحرية وفريق الطوارئ والطب الميداني والطيران العمودي الإيطالي ونقلها إلى دار الرحمة بمدينة درنة .

كما باشر فريق البصمة الوراثية من اخذ عينات ( DNA ) لعدد ” 125 ” جثة مجهولة الهوية ؛ وكذلك قيام فريق مسرح الجريمة وخبراء البصمة الوراثية التابعة للجهاز بالتنسيق مع أمر خفر السواحل بمدينة سوسة لانتشال عدد 2 جثمانين بالقرب من شاطئ البحر.

هذا وقام الفريق الفني لمكتب كلاب الأثر وفريق مسرح الجريمة بمسح المنطقة باستخدام جهاز الطيف الترددي GBR أسفرت عن إكتشاف جثمان بمدينة شحات.

ومن خلال التنسيق مابين الفريق الفني بمسرح الجريمة التابعة للجهاز وفريق الدعم المركزي بمنطقة الوردية ووادي جرجارامه ، تم تحديد مواقع يوجد بها عدد من الجثامين تقدر بعدد 100 جثة والعمل جاري على انتشالهم بالرغم من وجود الكثير من المعوقات الطبيعية.

كما استمر فريق الخبراء والتقديرات التابعة للجهاز رفقة أعضاء مكتب النائب العام بالكشف على الممتلكات الخاصة والعامة التي تضررت بمدينة درنة وتقدير الأضرار وبلغ عدد المواقع التي تم حصرها 95 موقع.