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أبو زريبة يستقبل عددًا مِن أهالي التبُو لِتقدَّيم التعّازي وَالدعمْ لأهالي دِرْنَةَ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اِستقْبلِ وَزير الدَّاخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الخميس، عددً ا مِن أهالي التبُو.

وجاء ذلك لِتقدَّيم تعَازيهمُ الحارَّة وَمُواساتهمْ لأهالي مدينة دِرْنَةَ الَّتِي تَعَرَّضَتْ لِلدَّمَارِ وَالخَسارةِ الفَادحة جرَّاء الْإِعْصَارِ الكارثيِّ الَّذِي ضربها مؤخرًا.

وَفِي اللَّقَاءِ، عَبَّرَ أعْضاء الوفد، عَن تضامنهمُ معَ أهالي دِرْنَةَ وَعَن تعازيهم الصَّادِقَةِ فِي ضحايا الإعصار الْكَارِثِيِّ.

وَأَكَّدُ الوفد، أَهْمِيَّةِ تَقْدِيمِ الدَّعْمِ اللَّازِمِ لِلْأَسْرِ الْمُتَضرِّرةِ وَإِعَادَةِ بَنَاءِ الْمَنَازِلِ وَالْبِنْيَةِ التَّحتية الْمُتَضرِّرةِ.

مِنْ جَانبهم، أعربِ الوَزير، عَن تَقْدِيرِهِ لِهُم وَتقديمهمَ التَّعَازِي وَالدَّعْمِ لأهالي دِرْنَةَ، مؤكدا أنَّ الحكومة مُلْتَزِمَةٌ بتقْديم كُلِّ الدعم الضَّرُورِيِّ وَالمساعدةِ لِلْمُتَضَرِّرِينَ، وَأَنَّهَا سَتُعَمِّلُ جَاهِدَةً لِاِسْتِعَادَةِ الِاسْتِقْرَارِ وَالتَّعَافِي فِي الْمِنَطَقَةِ.

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صحيفة الساعة 24

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