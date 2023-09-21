رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي يُعزّي الشعب الليبي

قدّم رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، “النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي” محسن المندلاوي التعازي والمواساة إلى دولتي المغرب وليبيا اللتين تعرضتا للزلزال والإعصار.

وترحم المندلاوي ، على أرواح الضحايا ودعا للمصابين بالشفاء، خلال رئاسته أمس الأربعاء، جلسات الدورة الـ32 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي.

وكانت العراق قامت بإرسال طائرتين محملتين بالمستلزمات الطبية والعلاجية، للمساعدة ولتخفيف المعاناة عن الليبيين المتضررين من إعصار دانيال الذي ضرب مدن الجبل الأخضر، وتسبب في خسائر بشرية ومادية جراء السيول والفيضانات.