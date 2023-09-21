طالبت الداخلية بالاعتذار.. الهيئات القضائية في مصراتة تعلن تعليق العمل

علقت الهيئات القضائية في مصراتة العمل جزئيا، مطالبة بإقالة مدير مديرية أمن مصراتة ورفع الحصانة عنه للتحقيق معه.

واتهمت الهيئات القضائية، في بيان لها مدير أمن مصراتة بالاعتداء على عدد من أعضاء الهيئات القضائية منهم أعضاء بالمحاماة العامة والنيابة العامة.

وشددت الهيئات القضائية على ضرورة تقديم وزير الداخلية الاعتذار، محملة حكومة التطبيع النتائج المترتبة على ذلك .

ولفت البيان الى أن آخر وقائع مدير أمن مصراتة احتجاز حرية الأستاذ يوسف نبيل وإهانته والاعتداء عليه بالضرب.

وقال البيان انه لا يوجد مبرر لهذا سوى أنهم يحملون صفات قضائية، ما يشكل سابقة خطيرة من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأشارت الى أن هذا انتهاك صارخ للقوانين ما يقلل من هيبة القضاء والمجلس الأعلى للقضاء ويكرس قانون الغاب.

وطالبت وزير الداخلية الاعتذار، محمله حكومة الوحدة الوطنية النتائج المترتبة على ذلك.