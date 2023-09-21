شاهد.. المالية بحكومة الوحدة تطلب دعم البنك الدولي لإدارة أموال إعاة إعمار درنة

طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، البنك الدولي بإدارة أموال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة وإنشاء برنامج سريع للتحويلات المالية .

وفي رسالة موجهة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إلى البنك الدولي يطلب فيها دعمه لإدارة أموال إعاة إعمار درنة .

وجاء في رسالة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، :”نطلب دعمكم بالمساعدات المالية وكذلك في تقييم الأضرار الناتجة عن إعصار دانيال”.

وتضمنت الرسالة : “نقوم بإنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد لإعادة إعمار مدينة درنة ونطلب المساعدة في إنشاء هذا الصندوق وإدارته بشكل فعال”.