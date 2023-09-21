عاجل ليبيا الان

شاهد.. المالية بحكومة الوحدة تطلب دعم البنك الدولي لإدارة أموال إعاة إعمار درنة

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

طالبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، البنك الدولي بإدارة أموال إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة وإنشاء برنامج سريع للتحويلات المالية .

وفي رسالة موجهة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، إلى البنك الدولي يطلب فيها دعمه لإدارة أموال إعاة إعمار درنة .

وجاء في رسالة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، :”نطلب دعمكم بالمساعدات المالية وكذلك في تقييم الأضرار الناتجة عن إعصار دانيال”.

وتضمنت الرسالة : “نقوم بإنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد لإعادة إعمار مدينة درنة ونطلب المساعدة في إنشاء هذا الصندوق وإدارته بشكل فعال”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك