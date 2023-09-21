شاهد.. مسؤول الفريق التركي يصف المشهد تحت الماء بالمدينة الغارقة بسكانها ومبانيها

أعرب مسؤول الفريق التركي عن صدمته بعد رصد غواصيه بيوت وعمارات قائمة تحت البحر، واصفا المشهد تحت الماء بأنه مدينة غارقة بسكانها وسياراتها ومبانيها مثل المدن الأسطورية في الأفلام.

وأضاف مسؤول الفريق التركي أنه لم يسبق له رؤية شيء مشابه طيلة 30 سنة من عمله في هذا المجال، مبينا أن عدد الضحايا المنتشلين اليوم من مختلف الفرق تجاوز 100 بينهم أطفال ونساء، بحسب الجماهيرية.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا دمارا كبيرا.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر الحالي.

وأدى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط المدينة وتدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.