العقوري: حريصون على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري بالمدير الإقليمي لمنظمة اكتيد “اودري برنتو”، والفريق المرافق لها.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الجانبين تناولا الأمور المتعلقة بالاستجابة الإنسانية وأبرز التحديات.

ووفق البيان، أكد العقوري على أهمية الاستفادة من جميع المساعدات الممكنة، مضيفاً أن لجنة الخارجية حريصة على تسهيل عمل المنظمات الأجنبية بالتنسيق مع مفوضية المجتمع المدني، وباقي الجهات المتعلقة بالأزمة.

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية من أجل ضمان سلامة فرق الإغاثة، كما أن هناك كثيرا من الارتباك الإداري سببه أن الأزمة كانت كبيرة وغير متوقعة.

وقدمت أودري شرحا حول الاستجابة الإنسانية التي ستنفذها منظمة اكتيد، مشيرة إلى أن أبرز التحديات من بينها ضرورة تسهيل حركة فرق الإغاثة خاصة في مدينة درنة، وكذلك السماح بجمع البيانات المتعلقة بالأزمة الإنسانية عن طريق آلية يتم الاتفاق عليها.

واستعرض فريق أكتيد أبرز مشاريع المنظمة في الفترة السابقة وأهم المجالات التي تعمل عليها المنظمة.

واختتم العقوري اللقاء بشكر المنظمة، مؤكداً على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك وحرص مجلس النواب على تسهيل أعمال الإغاثة من أجل الاستفادة من جميع المساعدات لصالح المتضررين في جميع المناطق.