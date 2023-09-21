مباحثات مصرية روسية حول التطورات الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عددا من الموضوعات بينها تطورات الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء شكري ولافروف اليوم الخميس على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن شكري تطرق خلال اجتماعه مع نظيره الروسي إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بينها تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول القضية الفلسطينية، وكذا مستجدات الأزمة السورية، مع الإشادة بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل، والتأييد المتبادل للترشيحات من البلدين للعديد من المناصب في الوكالات والهيئات الدولية.